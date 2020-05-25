Закрытый ФАП в поселке на севере Карелии возобновит работу с 1 июня

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Заречный будет принимать пациентов один раз в неделю.

ФАП в поселке, находящемся в 15 км от Костомукши, возобновляет свою работу. С 1 по 30 июня фельдшерско-акушерский пункт будет работать по средам с 8:00 до 14:00, сообщают "Новости Костомукши".

Жители поселка могут вызвать врача дом через колл- центр Межрайонной больницы №1.

Напомним, в конце апреля власти города горняков предупредили жителей Заречного о том, что с 1 по 31 мая фельдшерско-акушерский пункт в поселке работать не будет. Причину закрытия ФАПа представили администрации Костомукши не объяснили, но предложили селянам обращаться напрямую к фельдшеру и заведующей поликлинике. По словам главного врача Межрайонной больницы №1 Костомукши Евгения Шубина, в апреле в связи с необходимостью оказания медицинской помощи всем жителям с ОРВИ на дому фельдшер ФАПа поселка Заречный была временно переведена в штаты отделения неотложной помощи поликлиники.