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Закрытый ФАП в поселке на севере Карелии возобновит работу после окончания эпидсезона

Новости. Общество
09:17, 23 Апреля 2020
фото: © паблик "Костомукшский городской округ"
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Главный врач Межрайонной больницы №1 Костомукши Евгений Шубин прокомментировал ситуацию с закрытием ФАПа в поселке Заречный.

Напомним, в минувшую среду власти города горняков предупредили жителей Заречного о том, что с 1 по 31 мая фельдшерско-акушерский пункт в поселке работать не будет. Причину закрытия ФАПа представили администрации Костомукши не объяснили, но предложили селянам обращаться напрямую к фельдшеру и заведующей поликлинике.

"Поселок Заречный находится в 15 км от Костомукши, население 111 человек. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке был построен и начал работу в сентябре 2019 года. С первого дня ввода ФАПа в строй там начала работать фельдшер. Среднее число посещений ФАПа в день за прошедшее время работы составило 2,3 посещения в день. В апреле в связи с необходимостью оказания медицинской помощи всем жителям с ОРВИ на дому фельдшер ФАПа поселка Заречный временно переведена в штаты отделения неотложной помощи поликлиники", - прокомментировал ситуацию главный врач Межрайонной больницы №1 Костомукши Евгений Шубин.

По словам главврача, в настоящее первичная медико-санитарная помощь жителям поселка Заречный оказывается в том же режиме, какой существовал ранее: поселок Заречный считается одним из частей терапевтического и педиатрического участка врачей поликлиники Костомукши.

"Вызова и активы осуществляются врачами - терапевтами и врачами- педиатрами, закреплёнными за данным населенным пунктом. Время доезда от города до поселка составляет 15 минут. После окончания эпидсезона работу ФАПа планируется возобновить", - сообщил Евгений Шубин.

Ранее жители деревни Панозеро в Карелии остались без ФАПа.

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