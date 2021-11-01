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Заксобрание Карелии планирует закупить цветы без шипов на 45 тысяч рублей

Новости. Общество
14:50, 01 Ноября 2021
фото: Столица на Онего

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Законодательное собрание Карелии выступает заказчиком в аукционе на поставку цветочной продукции: розы депутатам нужны без шипов.

Карельский парламент намерен заказать поставку 60 роз, также с пометкой «для букета» предполагается приобрести хризантемы, альстромерии и также розы (каждый цветок в количестве 55 штук). Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 45 840 рублей. Деньги на цветы пойдут из бюджета республики.

В документации закупки указано, что цветы должны находиться в хорошем состоянии, а на стеблях роз не должно быть шипов.

«Цветы должны быть свежими, чистыми, равномерно облиственными, с типичными для данного ботанического сорта окраской и формой цветка, не допускается наличие повреждений механических, химических, вредителями, болезнями. Стебли цветов должны быть прямыми (без искривлений), достаточно крепкими, чтобы поддерживать цветок в вертикальном положении, аккуратно подрезаны косым срезом. На стеблях роз не должно быть шипов», — гласит текст.

Поставщик обязан привозить товар в здание карельского Заксобрания по заявкам заказчика. Поставлять цветы для парламентариев предстоит со дня заключения контракта по 31 декабря этого года.

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Комментарии

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User
2021-11-01 15:10:31
Ладно хоть не презервативы с плетками. Хотя... Все еще впереди?
топка
2021-11-01 15:02:09
Зачем печатаете? Чтобы раздражать голытьбу? Не барское дело перед ней отчитываться.
тетка
2021-11-01 15:25:03
топка, умник нашелся, ты и есть голытьба.
David.
2021-11-01 14:56:44
Четное число? :)
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