Парламент Карелии направил в правительство республики проект программы комплексной реабилитации

Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии Алексей Хейфец подвел итоги деятельности рабочей группы по разработке программы комплексной реабилитации пациентов, перенесших заболевания, в том числе COVID-19.

В Законодательном собрании республики напомнили, с инициативой разработки такой программы ранее выступил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. Ее реализация поможет восстановить здоровье пациентов после болезни и не допустить роста инвалидизации жителей республики. Цель рабочей группы — предложить органам исполнительной власти республики эффективную модель комплексной реабилитации пациентов.

На заседании парламентского комитета Алексей Хейфец рассказал, что в состав рабочей группы входили 18 человек. Вопросы комплексной реабилитации рассматривались депутатами со специалистами медицинского института, института педагогики и психологии, института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета, представителями органов исполнительной власти, общественных организаций.

«Проект программы подготовлен, он направлен в правительство Республики Карелия и в целом получил поддержку. Карельская программа должна встроиться в федеральный проект развития реабилитации, о котором говорил президент России», — сказал Алексей Хейфец.

Как отметила член комитета, главный врач поликлиники № 4 Петрозаводска Ольга Билко, потребность в реабилитации пациентов очень большая, в том числе после COVID-19. Она помогает достичь положительного результата после проведения операции или лечения.

Замминистра здравоохранения Карелии Галина Матвеева сообщила, что в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на базе центральных районных больниц и городских поликлиник планируется создать отделения реабилитации. В действующие отделения поставят новое оборудование.

Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике добавил, что депутаты Законодательного собрания Карелии войдут в состав проектной рабочей группы при правительстве республики, где продолжат заниматься этим важным направлением и будут контролировать расходование бюджетных средств.