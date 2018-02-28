Заксобрание Карелии заказало книг на 200 тысяч: произведения Шекспира, Брэдбери, Киплинга, других

На сайте госзакупок размещен заказ Законодательного собрания Карелии на поставку книжной продукции.

В документах заказа представлено 19 наименований книг, в том числе: У.Шекспир "Ромео и Джельетта", О.Уайльд "Портрет Дориана Грея", Л.Толстой "Война и мир", Д. Алигьери "Божественная комедия", А.Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", стихотворения С.Есенина и А.Пушкина, произведения Р.Брэдбери, романы Дж.Остин, сказки Р.Киплинга, рассказы Н.Носова и др.

Всего предполагается приобрести 380 книг (каждое наименование – в 20 экземплярах).

Начальная (максимальная) цена контракта – 196 582 рубля 80 копеек; источник финансирования – бюджет Республики Карелия.

Аукцион намечен на 15 марта.