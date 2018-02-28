11:16, 28 Февраля 2018
Заксобрание Карелии заказало книг на 200 тысяч: произведения Шекспира, Брэдбери, Киплинга, других
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На сайте госзакупок размещен заказ Законодательного собрания Карелии на поставку книжной продукции.
В документах заказа представлено 19 наименований книг, в том числе: У.Шекспир "Ромео и Джельетта", О.Уайльд "Портрет Дориана Грея", Л.Толстой "Война и мир", Д. Алигьери "Божественная комедия", А.Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", стихотворения С.Есенина и А.Пушкина, произведения Р.Брэдбери, романы Дж.Остин, сказки Р.Киплинга, рассказы Н.Носова и др.
Всего предполагается приобрести 380 книг (каждое наименование – в 20 экземплярах).
Начальная (максимальная) цена контракта – 196 582 рубля 80 копеек; источник финансирования – бюджет Республики Карелия.
Аукцион намечен на 15 марта.
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