Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
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Новости. Общество
11:16, 28 Февраля 2018

Заксобрание Карелии заказало книг на 200 тысяч: произведения Шекспира, Брэдбери, Киплинга, других

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На сайте госзакупок размещен заказ Законодательного собрания Карелии на поставку книжной продукции.

В документах заказа представлено 19 наименований книг, в том числе: У.Шекспир "Ромео и Джельетта", О.Уайльд "Портрет Дориана Грея", Л.Толстой "Война и мир", Д. Алигьери "Божественная комедия", А.Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", стихотворения С.Есенина и А.Пушкина, произведения Р.Брэдбери, романы Дж.Остин, сказки Р.Киплинга, рассказы Н.Носова и др.

Всего предполагается приобрести 380 книг (каждое наименование – в 20 экземплярах).

Начальная (максимальная) цена контракта – 196 582 рубля 80 копеек; источник финансирования – бюджет Республики Карелия.

Аукцион намечен на 15 марта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-28 12:11:49
Жути не нагоняйте. Обычные подарки школьным медалистам, отличникам и прочее. Не надо сенсацию из пальца высасывать. Лучше про Бузову
кир
2018-02-28 11:57:54
В библиотеку на Пушкинской слабо "бедным" депутатом ходить?
deep
2018-02-28 11:57:12
Какое счастье когда есть бюджет, который безнаказанно пилить можно, зная, что ничего за это не будет.
Неравнодушный
2018-02-28 11:55:29
Чтение весьма опасно, заставляет думать. Гораздо спокойнее чего-нибудь писать.
эдуард3
2018-02-28 11:53:16
Зачем?!- висит вопрос Народа?!
Вы, что там, мухоморов съели?!
Вам , что там, деньги некуда девать?!
В библиотеках есть они - читайте на здоровье!
Так нет, с доставкой в ЗакСобрание - придумали опять!
dgin
2018-02-28 11:33:46
Ну и куда им эти книги ? Там работать надо , а не книги читать. Дома читать надо свои книги , а не купленные за народные деньги. Да и кому там читать то этих авторов ???? Детективы им купить про мафию и уголовных кодексов побольше.
Гость
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