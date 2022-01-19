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Закупки картин художников за счет бюджета вызвали вопросы в парламенте Карелии

Новости. Культура
15:53, 19 Января 2022
фото: Музей ИЗО Карели

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Карельское отделение Союза художников РФ хочет, чтобы картины местных авторов закупались за счет бюджета на основании заключения специальной комиссии, которая будет оценивать художественный уровень каждой работы.

Об этом сообщил председатель отделения Владимир Зорин на сегодняшнем заседании парламентского комитета по образованию и культуре при обсуждении вопроса о государственной поддержке творческих союзов.

Зорин отреагировал на заявление министра культуры о том, что за 3 последних года на закупку работ карельских художников для музея изобразительных искусств было потрачено 2,3 млн рублей.

«Я знаю, что что-то где-то как-то покупается… Я не знаю. Раньше у нас была закупочная комиссия, в которую входили представители Союза художников, искусствоведы, работники музея. Отсматривались работы, все было прозрачно…. Сейчас, честно скажу, у меня как у председателя никакой информации нет, какие работы закупаются, сколько, на какую сумму в год. Я просто предлагаю восстановить закупочную комиссию, пригласить экспертов, может быть Русского музея, чтобы мы не просто количество собирали, а качество», — пояснил Зорин.

В ответ на это замечание директор музея изобразительных искусств Карелии Наталья Вавилова заявила, что в ее музее такая комиссия существует и участвует в профессиональном отборе работ, которые закупаются для пополнения фондов.

 

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