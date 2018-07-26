Зам Мирошник рассказала о "звероподобных усилиях" при получении лицензии для медблока в лагере

Заместитель главы Петрозаводска Римма Ермоленко рассказала о сложностях, с которыми столкнулась мэрия при получении лицензии на осуществление медицинской деятельности в муниципальном загородном лагере "Старт".

Напомним, "Старт" стал единственным оздоровительным лагерем среди подведомственных мэрии Петрозаводска, который принимает ребят этим летом. "Уя", "Айно" и "Дружба" временно законсервированы, так как власти не смогли выполнить все требования, которые предъявляют надзорные ведомства для обеспечения безопасного отдыха детей.

Для того чтобы открыться, "Старту" необходимо было получить лицензию на осуществление в лагере медицинской деятельности, что и было сделано. Как отметила начальник отдела Минздрава Карелии Елена Ивоева, лагерь "показал неплохую готовность к лицензированию". Об этом она сообщила в четверг на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха в республике.

По словам председателя комитета социального развития, заммэра Петрозаводска Риммы Ермоленко, лицензирование медблока в "Старте" далось "звероподобными усилиями".

"Состоялось лицензирование медблока в лагере "Старт" – не побоюсь этого эпитета – звероподобными усилиями. 83 наименования оборудования, которое должно быть в медблоке, и перечень носит несколько абсурдный характер, поскольку мы понимаем, что дети не лечатся там", - сказала она.

"С какой целью в лагере нужен сухожаровый шкаф для дезинфекции операционных инструментов?" – поинтересовалась Римма Ермоленко. Ведь если "если бы что-нибудь случилось", то ребенка отвезли бы в больницу, добавила она.

Елена Ивоева сослалась на требования федерального законодательства.

"Существует порядок и стандарт оснащения оздоровительного лагеря. Это не наши требования. Если мы лицензируем конкретное муниципальное учреждение, значит, оно должно соблюдать все необходимые требования", - отметила она. Если в лагерь придут проверяющие, например, из прокуратуры, то с их точки зрения "шаг влево - шаг вправо будет расцениваться как административное правонарушение", добавила Ивоева.

Римма Ермоленко усомнилась в том, что ситуация, при которой организаторы "зажаты инструкциями и регламентом", идет на пользу детскому отдыху.

"В наших условиях мы сейчас работаем не для детей, по сути дела, а для надзорных органов", - констатировала она.

При этом Ермоленко поблагодарила Минздрав, что в некоторых ситуациях им "пошли навстречу", в частности, "разрешили не размещать в медблоке буфет".

Заммэра упомянула о еще одной проблеме при организации детского отдыха - нехватке специально подготовленных медицинских работников. В медблок лагеря, подчеркнула Ермоленко, не берут людей "с улицы" – мэрия работает с поликлиниками города, но почему-то оказывается, что у многих работников "нет сертификата".

"Но, простите, человек работает доктором в нашей поликлинике…", - не понимает она.

Первый замминистра образования Татьяна Васильева (она вела совещание) предложила учесть этот момент при подготовке следующей летней кампании и заранее организовать прохождение сертификации медработниками.

Кроме того, власти, возможно, поднимут в "вышестоящих органах" вопрос "отчасти завышенных" требований к организации медицинской помощи в лагерях.