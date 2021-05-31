Замедление роста цен в Карелии объяснили спадом пандемии коронавируса

Замедление роста цен в Карелии вызвано, в том числе, снижением спроса на определенные товары и услуги, которые дорожали под влиянием пандемии коронавируса.

Такой вывод содержится в аналитической записке карельского Отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национального банка по Республике Карелия.

Годовая инфляция в Карелии в апреле 2021 года продолжила снижение и составила 6,3% после 6,6% в марте. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились в апреле в годовом выражении до 5,9%. В марте этот показатель составлял 7,1%. «Подешевели в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого апельсины, а также лимоны и чеснок, которые значительно подорожали в минувшем году из-за ажиотажного спроса на фоне начала пандемии коронавируса», — пояснили в Нацбанке Карелии. Улучшение ситуации с коронавирусом повлияло и на цены в сфере услуг — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».