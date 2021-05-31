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Замедление роста цен в Карелии объяснили спадом пандемии коронавируса

Новости. Общество
12:08, 01 Июня 2021
фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда

Замедление роста цен в Карелии вызвано, в том числе, снижением спроса на определенные товары и услуги, которые дорожали под влиянием пандемии коронавируса.

Такой вывод содержится в аналитической записке карельского Отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национального банка по Республике Карелия.

Годовая инфляция в Карелии в апреле 2021 года продолжила снижение и составила 6,3% после 6,6% в марте.

Темпы роста цен на продовольственные товары снизились в апреле в годовом выражении до 5,9%. В марте этот показатель составлял 7,1%.

«Подешевели в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого апельсины, а также лимоны и чеснок, которые значительно подорожали в минувшем году из-за ажиотажного спроса на фоне начала пандемии коронавируса», — пояснили в Нацбанке Карелии.

Улучшение ситуации с коронавирусом повлияло и на цены в сфере услуг — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-06-01 16:00:05
6% :)??? Да ну нафиг. :)
Горожанин
2021-06-01 14:00:33
Лимоны и чеснок - оно понятно, а вот остальные цены как с пандемией связаны?!!
Гость
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