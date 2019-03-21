Замена счетчика на воду: три простых шага

Замена приборов учета – наболевшая тема петрозаводчан. Когда нужно менять?

Кто должен произвести замену? Куда звонить? К кому обращаться? Чтобы дать ответы на все эти вопросы, "РКС-Петрозаводск" предлагает идти самым простым путем, состоящим из трех шагов.

Шаг 1. Выясняем, подлежит ли прибор учета метрологической поверке или замене.

Если прибор учета исправен, достаточно заглянуть в технический паспорт счетчика или акт ввода в эксплуатацию, который оформляется при первичной установке счетчика. Именно в этих документах указан межповерочный срок прибора. Также об окончании срока метрологической поверки вы можете узнать из квитанции на воду, информацию публикует ООО "КРЦ" за месяц до предполагаемой замены.

Если счетчик сломан, то демонтировать неисправный и установить новый нужно в кратчайшие сроки. Главный показатель неисправности – "застывшая" цифра внутри прибора, а также наружные повреждения – трещины и сколы, течь воды.

Если срок подходит к концу, есть два пути решения вопроса.

Первый – перейти к следующему шагу и оставить заявку на замену прибора учета.

Второй – оставить заявку на метрологическую поверку счетчика. По заключению специалиста по метрологии, вы можете продолжать пользоваться исправным счетчиком дальше, до следующего срока поверки. Заявка на методологическую поверку составляется так же, как заявка на замену прибора учета (см. следующий шаг).

Шаг 2. Оставляем заявку на замену прибора учета. Вы можете это сделать несколькими способами:

- лично в ЦЕО по адресам: улица Варламова дом 9 и улица Гоголя дом 60;

- по телефону ЦЕО +7 (8142) 56-04-31;

- с помощью электронной почты kvitancia@krc-gkh.karelia.ru;

- через сайт крц10.рф

Шаг 3. Выполняем работы по поверке или замене прибора учета.

Прежде чем выполнить работы по заявке, специалист согласует с вами дату и время его прихода.

Все заявки выполняются квалифицированными специалистами в течение 3-х рабочих дней после оформления заявки.

Работы по поверке счетчика выполняются по месту установки прибора без демонтажа и нарушения контрольной пломбы.

Процедура по замене счетчика занимает не более часа. Кроме того, опломбировка производится сразу же, оплата за услугу производится на месте, согласно установленным ценам.

Ознакомится со стоимостью услуг ООО "КРЦ" можно в офисах ЦЕО ООО "КРЦ" или на сайте крц10.рф.

На все работы оформляется договор и устанавливается гарантийный срок. Оформляются технические документы, один экземпляр которых остается у Вас, а второй передается исполнителями услуг в ООО "КРЦ".

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаев организации, рассылающие листовки о необходимости поверки и замене счетчика не имеют полного пакета разрешительных документов, дающих право проводить метрологические поверки и пломбировать приборы учета. Кроме того, такие компании идут мошенническим путем, пользуясь ответственностью горожан, значительно завышая стоимость приборов учета и производимых услуг. Не усложняйте процедуру замены счетчиков – воспользуйтесь системой трех шагов "РКС-Петрозаводск".

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