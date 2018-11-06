Заместитель генпрокурора РФ подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Юрия Чайки Александр Гуцан ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, рассказал замглавы ведомства Юрий Пономарев.

На заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству он также сообщил, что еще один заместитель руководителя надзорного органа Иван Семчишин выходит на пенсию, пишут "Известия".

Глава комитета Андрей Клишас заметил, что "никаких компрометирующих моментов в их биографиях нет" и попросил участников встречи поддержать отставку Гуцана, в отношении которого есть представление президента России Владимира Путина. Данная инициатива была поддержана комитетом.

Отметим, 3 октября на северо-западе Костромской области в районе деревни Вонышево потерпел крушение вертолет, на борту которого находился заместитель генпрокурора России Саак Карапетян и еще три человека. Среди возможных причин катастрофы называют плохие метеоусловия.

Напомним, что ранее в карельских СМИ сообщалось о возможном переходе Артура Парфенчикова на должность заместителя генпрокурора России. Сам Парфенчиков это отрицает.