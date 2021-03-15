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Замгендиректора аэропорта "Петрозаводск", осужденный за взятку на 4 года лишения свободы, будет отбывать наказание в столице Карелии

Новости. Общество
13:38, 16 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Приговор бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку вступил в законную силу.

Получивший 4 года колонии строгого режима и 7 миллионов рублей штрафа осужденный Игорь Волчек будет отбывать наказание в петрозаводской исправительной колонии № 9.

Приговор экс-замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку вступил в законную силу. Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Олег Нескоромный. Со слов защитника, ни он, адвокат, ни осужденный Волчек, а также поддерживавшая обвинение республиканская прокуратура ни обжаловали приговор.

Напомним, что, по версии карельского Следкома – и это подтвердилось в суде, в конце 2019 года бывший тогда министром транспорта РК Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек получили от двух питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей и миллион. При этом во втором случае подрядчик в сделанной им явке с повинной подтвердил, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку 3 миллионов рублей он отдал замгендиректора аэропорта миллион. Деньги, по имеющейся у нашего издания информации, подельники поделили пополам.
В минувшем феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила Игоря Волчека к 4 годам колонии строгого режима и 7 миллионам рублей штрафа, с лишением права заниматься административно-хозяйственной деятельностью в течение 6 лет после отбытия срока. По имеющейся информации, Игорь Волчек будет отбывать наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима.

Что касается бывшего члена карельского правительства Алексея Кайдалова, то, как мы ранее сообщали, его, уже поступившее в петрозаводский суд уголовное дело будет рассматривать зампредседателя суда Александр Мерков. Дата начала рассмотрения дела пока не назначена, поскольку Александр Мерков до 22 марта вышел в отпуск.

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