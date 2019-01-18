Замглавы Минприроды Карелии рассказал о "маразме" в правилах сбора валежника

Минприроды РК отказалось пойти по пути ряда регионов России, установивших жесткие правила бесплатного сбора валежника населением, но жители Карелии, отправляясь в такие регионы, должны знать местное законодательство, чтобы избежать наказания.

По его словам, карельский законопроект не устанавливает никаких запретов на использование топоров и бензопил, как в других регионах.

"Давайте не доходить до совсем маразма. Сегодня у каждого нормального жителя, дачника, жителя села есть какая-нибудь бензопила. Что же, он должен двухметровую валежину на себе вытащить?", – прокомментировал подобные правила замглавы Минприроды РК.

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