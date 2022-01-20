Замглавы Минприроды Карелии высказался за ликвидацию охраняемых территорий, потерявших свое значение

Особо охраняемые природные территории Карелии, потерявшие свое значение из-за антропогенных факторов или чрезвычайных ситуаций, надо лишать такого статуса, считают в министерстве природных ресурсов Карелии.

Об этом заявил заместитель министра Алексей Щепин на заседании профильного комитета в парламенте Карелии.

«Мы видим, что некоторые территории, особенно, памятники природы в рамках тех изменений, которые происходят в природе, теряют свое природоохранное экологическое значение… По разным причинам — будь то антропогенные причины, либо стихийные бедствия…», — сказал Щепин.

По его словам, ликвидация таких территорий не предусмотрена федеральным законодательством, поэтому Минприроды Карелии и других регионов России выступают с инициативами о внесении необходимых изменений в нормативно-правовую базу.