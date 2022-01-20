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Замглавы Минприроды Карелии высказался за ликвидацию охраняемых территорий, потерявших свое значение

Новости. Общество
11:46, 21 Января 2022
фото: © Петр Ковалев/ТАСС

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Особо охраняемые природные территории Карелии, потерявшие свое значение из-за антропогенных факторов или чрезвычайных ситуаций, надо лишать такого статуса, считают в министерстве природных ресурсов Карелии.

Об этом заявил заместитель министра Алексей Щепин на заседании профильного комитета в парламенте Карелии.

«Мы видим, что некоторые территории, особенно, памятники природы в рамках тех изменений, которые происходят в природе, теряют свое природоохранное экологическое значение… По разным причинам — будь то антропогенные причины, либо стихийные бедствия…», — сказал Щепин.

По его словам, ликвидация таких территорий не предусмотрена федеральным законодательством, поэтому Минприроды Карелии и других регионов России выступают с инициативами о внесении необходимых изменений в нормативно-правовую базу.

 

 

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Комментарии

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mts
2022-01-21 12:38:38
У нас слишком много министерств и управлений (типа Карелиястат). А если убрать часть, объединить и передать федералам. Экономия для бюджета высвободит средства и вперёд. На развитие. 600000 человек. Смех. Спросите сколько чинуш. Именно чинуш в городе ПТЗ. Не будем говорить о ментосах и вояках. Они нужны, Казахстан пример. Начнём с чинуш. Их зарплаты давно подошли к 100 рублям.
Беня
2022-01-21 12:19:38
Надо Минприроды назвать как-то по другому, лучше всего своими именами, шоб "разрывов шаблона" не возникало. :)
David.
2022-01-21 12:04:38
Это шедевр! Долой бюрократию, всякие хитрые разрешения и прочую муть. Теперь, что вижу-то и беру! Надо же как -то с долгами расплатиться, так?
ДеД
2022-01-21 12:03:03
Кому то понадобилась земелька в особо охраняемых природных территориях
Гость
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