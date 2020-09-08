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Замминистра образования Карелии: "Я задыхаюсь, но надо потерпеть"

Новости. Общество
15:32, 09 Сентября 2020
фото: YouTube
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Руководитель республиканского Минобраза сочла неэтичным снять маску на заседании депутатского комитета.

Заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина отказалась снять медицинскую маску во время своего выступления на заседании профильного комитета Законодательного собрания республики, где 9 сентября обсуждалась подготовка карельских школ к новому учебному году. Большинство членов депутатского комитета участвовало в его работе дистанционно, и представитель главы республики в Законодательном собрании Юрий Шабанов предложил замглавы Минобраза Карелии выступать без маски.

Как пояснила Кармазина, она считает это неэтичным, потому что республиканские власти требуют носить защитные маски в публичных местах. "Я сейчас задыхаюсь, но надо потерпеть", - призналась замминистра депутатам.

По словам Натальи Кармазиной, в тех учебных заведениях, где педагоги не соблюдали масочный режим, 19 учителей уже вынуждены перейти на дистанционку. Между тем председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова, которая находилась в зале рядом с трибуной, где выступала заминистра, вела заседание без медицинской маски.  

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