Заморозки до -2°С: синоптики рассказали о начале лета в Карелии

Гидрометцентр Карелии дал прогноз на ближайшую неделю в республике.

Главная новость для Карелии, согласно данным Гидрометцентра — знойных сюрпризов не планируется, в ближайшую неделю территорию республики займет холодный и малоподвижный североатлантический циклон.

Ночью и утром 31 мая в воздухе и на почве вероятны заморозки до минус 2°С.

Начало календарного лета будет получится прохладным, пасмурным и дождливым. Наиболее ощутимые дожди прольются 1 июня на севере Карелии.

Средние температуры в начале июня будут составлять днем +10, +15°С, ночью от +2 до +7°С.