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Новости. Погода
17:00, 23 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Заморозки до -5 ожидаются в Карелии во вторник

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О погоде на 24 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 24 сентября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный умеренный.

Ночная температура составит +1, -1 градус. Днем потеплеет до +5, +7.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до 0, -5 градусов, местами будет +3. Днем воздух прогреется до +3, +8 градусов.

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