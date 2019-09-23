Заморозки до -5 ожидаются в Карелии во вторник

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 24 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 24 сентября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный умеренный.
Ночная температура составит +1, -1 градус. Днем потеплеет до +5, +7.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.
Ветер северо-западный умеренный.
Ночью похолодает до 0, -5 градусов, местами будет +3. Днем воздух прогреется до +3, +8 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.09.2019, 15:04
20.09.2019, 18:18
18.09.2019, 13:50
Аналитика
20.09.2019 13:25
Обществоведение
РПЦ призвала федеральные власти не утверждать новые образовательные стандарты, разработанные министерством просвещения РФ.
18.09.2019 13:50
18.09.2019 09:52
17.09.2019 14:12
17.09.2019 10:57
Чтиво
19.09.2019 14:18
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
19.09.2019 14:04
18.09.2019 09:55
16.09.2019 11:59
Медиа
20.09.2019 16:02
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии