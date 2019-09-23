Заморозки до -5 ожидаются в Карелии во вторник

О погоде на 24 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 24 сентября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.



Ветер северо-западный умеренный.

Ночная температура составит +1, -1 градус. Днем потеплеет до +5, +7.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до 0, -5 градусов, местами будет +3. Днем воздух прогреется до +3, +8 градусов.