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Новости. Общество
14:48, 23 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Зампредседателя горсуда Петрозаводска Носову не согласовали на должность в Верховный суд Карелии

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Кадровая комиссия при президенте РФ не согласовала кандидатуру заместителя председателя городского суда Петрозаводска Марины Носовой на должность судьи Верховного суда Карелии.

Это подтвердил "Вестям Карелии" Александр Гамазин – помощник председателя Верховного суда республики Анатолия Накваса.

У Марины Носовой заканчился второй шестилетний срок пребывания в должности зампредседателя Петрозаводского городского суда, после которого по закону она не может ее занимать. Поэтому квалификационная коллегия судей Верховного суда Карелии, с учетом желания самой Марины Анатольевны, одобрила ее переход в этот судебный орган.

Подробнее читайте далее на "Вестях Карелии".

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