Замруководителя администрации президента РФ и глава Карелии высадили деревья на улице Защитников Донбасса

По желанию жителей города здесь появилась аллея из молодых рябин.

В пятницу, 20 мая, заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов и глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с учениками школы № 55, юнармейцами и ветеранами боевого братства приняли участие в посадке молодых рябин на улице Защитников Донбасса. Одно из деревьев высадила супруга погибшего во время спецоперации Тимофея Петухова Клавдия с дочкой Еленой.

Замруководителя администрации Президента положительно оценил инициативу карельских властей о том, чтобы назвать улицу в честь защитников Донбасса.

— Это прекрасная идея. В ходе спецоперации наши солдаты совершают подвиги, но, к сожалению, есть погибшие. Они отдали свои жизни, чтобы на этой земле был мир и не было фашизма. Это на самом деле герои, память о которых мы должны чтить. Наименование улицы в честь защитников Донбасса — прекрасный пример демонстрации уважения и поддержки того, что происходит на Донбасской земле, — сказал Магомедсалам Магомедов.

Сегодня участники акции высадили на газоне вдоль улицы защитников Донбасса 44 рябины. В дальнейшем посадки на аллее продолжатся. Ухаживать за деревьями будут ученики школы № 55.

Напомним, улица в Петрозаводске названа в честь защитников Донбасса по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Место в микрорайоне «Древлянка» выбрано неслучайно, так как ближайшим улицам присвоены имена карельских воинов разных лет. Улица Оборонная названа в память о защитниках Петрозаводска, которые сдерживали здесь наступление врага в 1941 году. По соседству — улицы Ивана Хейкконена, Федора Толбухина, Петра Тикиляйнена. В ближайшее время появятся улицы Макара Терехина и Ивана Рокаччу.