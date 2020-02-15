Запах спиртного и широкие зрачки помешали водителю в Карелии продолжить путь

В Карелии остановили автомобилиста, состояние которого вызвало опасения у инспекторов.

В поселке городского типа Надвоицы 40 - летний местный житель привлек внимание инспекторов спецвзвода ГИБДД Карелии. Мужчина вызвал подозрение в своей трезвости, сообщают в Госавтоинспекции.

Водитель "Skoda" был остановлен инспекторами для проверки. Мужчина отказался пройти тест на алкогольное опьянение и был отстранен от управления автомобилем. Со слов инспекторов, у водителя был запах спиртного изо рта, его зрачки были расширены и наблюдалось покраснение кожи.

Автоинспекторы составили административные материалы по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Ранее сообщалось о том, что пьяного водителя с невнятной речью остановили на трассе в Карелии