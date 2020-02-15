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Запах спиртного и широкие зрачки помешали водителю в Карелии продолжить путь

Новости. Происшествия
09:30, 16 Февраля 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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В Карелии остановили автомобилиста, состояние которого вызвало опасения у инспекторов.

В поселке городского типа Надвоицы 40 - летний местный житель привлек внимание инспекторов спецвзвода ГИБДД Карелии. Мужчина вызвал подозрение в своей трезвости, сообщают в Госавтоинспекции.

Водитель "Skoda" был остановлен инспекторами для проверки. Мужчина отказался пройти тест на алкогольное опьянение и был отстранен от управления автомобилем. Со слов инспекторов, у водителя был запах спиртного изо рта, его зрачки были расширены и наблюдалось покраснение кожи.

Автоинспекторы составили административные материалы по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Ранее сообщалось о том, что пьяного водителя с невнятной речью остановили на трассе в Карелии

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-16 11:35:20
Может кто знает, сколько берут денег отдельные "несознательные" менты, когда не оформляют пьянство за рулем? Иначе, откуда бы было в собственности более двадцати квартир у зам.начальника ГИБДД Воронежской области? Знаете, но не скажите. Боитесь.
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