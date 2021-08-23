Запасы крови с отрицательным резусом иссякли на станции переливания Петрозаводска

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров всех групп.

На 25 августа станция остро нуждается в донорах О(I) Rh(+/-) ,А (II) Rh(-), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh(-) групп крови, сообщается в паблике станции.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Напомним, в субботу, 29 августа, Республиканская станция крови проводит акцию «Донорская суббота».