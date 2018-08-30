Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:30, 30 Августа 2018

Запишитесь на бесплатные развивающие занятия для детей рядом с домом

По теме

Главам районов Карелии посоветовали плотнее работать с приставами
30.08.18 13:42
Умер Иосиф Кобзон
30.08.18 13:21
Сделки с недвижимостью встали из-за сбоя в Ростелекоме, заявили в Росреестре
30.08.18 12:37
Все новости
Загрузка...

Детская студия приглашает малышей от 1 года и школьников на авторские курсы в новом учебном году, которые будут проходить в Центре и на Древлянке.

Английский язык, чтение и арифметика, музыкальность и эмоциональная грамотность - все это ребенок может изучать в Центре Инициатива. С сентября преподаватели новых творческих и развивающие программ приглашают на занятия малышей от 1 года. Уроки будут проходить в центре Петрозаводска и новом офисе на Древлянке. 

Курс Mommy&Me - это первое знакомство детей 1-3 лет с английским языком. К моменту, когда ребенок пойдет в первый класс, он уже будет воспринимать английский язык как понятный и любимый предмет. На каждом занятии малыши вместе с мамами будут играть, смотреть мультфильмы на английском, знакомиться с героями сказок и развивать другие важные навыки - внимание, слух, моторику, координацию. Кроме иностранного языка для малышей от 12 месяцев и их родители открыта запись на курсы сенсорной интеграции (“Вместе с мамой”) и музыкального развития (“Музыка с мамой”)

Благодаря специальным авторским методикам в Центре Инициатива дети от трех лет могут научиться читать (“Учимся со сказкой”) и считать (Арифметика с Галиной Наумовой). Такие программы помогут ребятам быстро адаптироваться в школе и возвращаться домой с хорошими оценками. Скорректировать произношение звуков и слогов можно будет на индивидуальных занятиях с профессиональным логопедом

Психолог Екатерина Арапова продолжит помогать школьникам изучать настроение на курсе эмоционального благополучия “Привет, Эми”. Ребята 6-8 лет узнают, как возникают чувства, как преодолевать трудности, как выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми. В “Школе сказочников” ребята познакомятся с литературными жанрами и даже выпустят свой сборник. 

11, 12 и 13 сентября пройдут бесплатные пробные занятия. Адреса учебных центров: пр. К. Маркса, 20 и Лососинское ш., 31, корп. 4.

Записаться на открытые уроки и получить подробную информацию о курсах можно по тел. 671883 или на сайте Центра Инициатива.

На правах рекламы

По теме

Главам районов Карелии посоветовали плотнее работать с приставами
30.08.18 13:42
Умер Иосиф Кобзон
30.08.18 13:21
Сделки с недвижимостью встали из-за сбоя в Ростелекоме, заявили в Росреестре
30.08.18 12:37
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
26.08.2018, 11:27
Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются

Аналитика

29.08.2018 16:06
Обществоведение
"Где произошла потеря ребенка?" 3
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 12
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»