Запишитесь на бесплатные развивающие занятия для детей рядом с домом

Детская студия приглашает малышей от 1 года и школьников на авторские курсы в новом учебном году, которые будут проходить в Центре и на Древлянке.

Английский язык, чтение и арифметика, музыкальность и эмоциональная грамотность - все это ребенок может изучать в Центре Инициатива. С сентября преподаватели новых творческих и развивающие программ приглашают на занятия малышей от 1 года. Уроки будут проходить в центре Петрозаводска и новом офисе на Древлянке.

Курс Mommy&Me - это первое знакомство детей 1-3 лет с английским языком. К моменту, когда ребенок пойдет в первый класс, он уже будет воспринимать английский язык как понятный и любимый предмет. На каждом занятии малыши вместе с мамами будут играть, смотреть мультфильмы на английском, знакомиться с героями сказок и развивать другие важные навыки - внимание, слух, моторику, координацию. Кроме иностранного языка для малышей от 12 месяцев и их родители открыта запись на курсы сенсорной интеграции (“Вместе с мамой”) и музыкального развития (“Музыка с мамой”).

Благодаря специальным авторским методикам в Центре Инициатива дети от трех лет могут научиться читать (“Учимся со сказкой”) и считать (Арифметика с Галиной Наумовой). Такие программы помогут ребятам быстро адаптироваться в школе и возвращаться домой с хорошими оценками. Скорректировать произношение звуков и слогов можно будет на индивидуальных занятиях с профессиональным логопедом.

Психолог Екатерина Арапова продолжит помогать школьникам изучать настроение на курсе эмоционального благополучия “Привет, Эми”. Ребята 6-8 лет узнают, как возникают чувства, как преодолевать трудности, как выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми. В “Школе сказочников” ребята познакомятся с литературными жанрами и даже выпустят свой сборник.

11, 12 и 13 сентября пройдут бесплатные пробные занятия. Адреса учебных центров: пр. К. Маркса, 20 и Лососинское ш., 31, корп. 4.

Записаться на открытые уроки и получить подробную информацию о курсах можно по тел. 671883 или на сайте Центра Инициатива.

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