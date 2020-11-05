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Записи о стаже работы будут вносить в электронные трудовые без ограничений

Новости. Общество
09:21, 06 Ноября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Со следующего года российские работники смогут включить в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, трансляцию вел телеканал "Россия-24".

"Правительство расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. Для этого внесем изменения ‘’Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования’’. Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года", — сказал он.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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