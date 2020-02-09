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Запланированы новые меры господдержки бизнеса в Карелии на 2020 год

Новости. Экономика
09:18, 10 Февраля 2020
фото: pixabay
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Правительство Карелии планирует в 2020 году ввести дополнительные меры государственной поддержки бизнеса, сообщает Минэкономразвития республики.

"Планируется ввести меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность по компенсации части затрат на транспортно-экспедиторские услуги, складирование товаров в пункте перевалки, страхование договора поставки груза", - говорится в сообщении.

О других мерах господдержки бизнеса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-10 10:38:15
Владелец инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин стал богатейшим россиянином в списке Forbes Real Time. Его состояние оценивается в 25,1 миллиарда долларов. В глобальном рейтинге он занял 38 место.
С просьбой о финансировании за счет ФНБ в Кремль обратился богатейший человек России Владимир Потанин. «Норникель», в котором Потанину принадлежит 30%, ждет 1 млрд долларов из «кубышки» правительства на проект «Арктик Палладий».

Походу там уже очередь выстроилась из нуждающихся и жаждущих вспоможения, первые места как и положено совпадают с первыми местами Форбса. Помнится когда нынешний зам председателя правительства Белоусов попытался изъять у этих нищих 500 млрд сверхдоходов от сырья, полученных на ровном месте, просто за счет скачка мировых цен, так нищие чуть не забили его своими культяпками и костылями.

И как это у них получается, если прибыля, то исключительно ихние, а если убытки, так обязательно за счет Отечества ?
Почему то возникает острое желание разжечь ненависть и посеять рознь к социальной группе "охреневший предприниматель".
zanoza
2020-02-10 11:06:44
Писарев, +++++
Так у нас давно бюджет стал собственным карманом для нуворишей.
Гость
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