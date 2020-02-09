Запланированы новые меры господдержки бизнеса в Карелии на 2020 год

Правительство Карелии планирует в 2020 году ввести дополнительные меры государственной поддержки бизнеса, сообщает Минэкономразвития республики.

"Планируется ввести меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность по компенсации части затрат на транспортно-экспедиторские услуги, складирование товаров в пункте перевалки, страхование договора поставки груза", - говорится в сообщении.

О других мерах господдержки бизнеса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".