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Запрещенная из-за карантина торговля в Карелии уходит в интернет, а власти компенсируют затраты

Новости. Экономика
12:44, 03 Апреля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Министерство экономического развития Карелии планирует в условиях карантина компенсировать предпринимателям затраты на организацию торговли в онлайн-режиме и доставку товаров потребителям на дом.

Об этом 2 апреля сообщил глава Минэкономразвития Олег Ермолаев в ходе "Прямой линии" главы республики Артура Парфенчикова.

По словам министра, перевести продажи в интернет хотят предприниматели, которым по распоряжению губернатора пришлось закрыть свои магазины из-за введения карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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