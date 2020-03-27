Запрещенная из-за карантина торговля в Карелии уходит в интернет, а власти компенсируют затраты

Министерство экономического развития Карелии планирует в условиях карантина компенсировать предпринимателям затраты на организацию торговли в онлайн-режиме и доставку товаров потребителям на дом.

Об этом 2 апреля сообщил глава Минэкономразвития Олег Ермолаев в ходе "Прямой линии" главы республики Артура Парфенчикова.

По словам министра, перевести продажи в интернет хотят предприниматели, которым по распоряжению губернатора пришлось закрыть свои магазины из-за введения карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".