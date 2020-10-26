Запрет на проверки малого бизнеса продлят еще на год

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы запрет на плановые проверки малого бизнеса был продлен до конца 2021 года.

Поручения по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета опубликованы на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 г. запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства", - говорится в документе.

Мораторий не распространяется на определенные виды проверок. Какие именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".