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Запрет на проверки малого бизнеса продлят еще на год

Новости. Общество
15:54, 27 Октября 2020
фото: ТАСС/Михаил Солунин
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Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы запрет на плановые проверки малого бизнеса был продлен до конца 2021 года.

Поручения по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета опубликованы на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 г. запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства", - говорится в документе.

Мораторий не распространяется на определенные виды проверок. Какие именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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