11:46, 17 Октября 2019
Запрет на создание госпредприятий поможет развитию конкуренции, считает глава УФАС Карелии
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Планируемый запрет на создание и продолжение деятельности государственных и муниципальных предприятий в России поможет бизнесу и развитию конкуренции, считает руководитель УФАС по Карелии Артур Пряхин.
Об этом он сообщил на встрече с председателем Законодательного Собрания республики Элиссаном Шандаловичем при обсуждении поправок к федеральному законопроекту.
По словам Пряхина, на конкурентных рынках бизнес перестает работать из-за определенных преимуществ и преференций, которые есть у государственных и муниципальных унитарных предприятий. Если бизнес идет в определенную сферу, то на данном рынке не должно быть МУПов и ГУПов, считает глава УФАС.
Что об этом думают в карельском парламенте, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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