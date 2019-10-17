Запрет на создание госпредприятий поможет развитию конкуренции, считает глава УФАС Карелии

Планируемый запрет на создание и продолжение деятельности государственных и муниципальных предприятий в России поможет бизнесу и развитию конкуренции, считает руководитель УФАС по Карелии Артур Пряхин.

Об этом он сообщил на встрече с председателем Законодательного Собрания республики Элиссаном Шандаловичем при обсуждении поправок к федеральному законопроекту.

По словам Пряхина, на конкурентных рынках бизнес перестает работать из-за определенных преимуществ и преференций, которые есть у государственных и муниципальных унитарных предприятий. Если бизнес идет в определенную сферу, то на данном рынке не должно быть МУПов и ГУПов, считает глава УФАС. Что об этом думают в карельском парламенте, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".