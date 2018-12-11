Запуск туристической "Ласточки" ударит по жителям карельского Приладожья, работающим в Ленобласти

Правительство Карелии подумало о туристах из Санкт-Петербурга, но забыло об интересах местного населения?

Намеченный на конец декабря запуск туристической электрички "Ласточка", которая должна связать Санкт-Петербург с горным парком "Рускеала", поломал расписание пригородного поезда Сортавала-Кузнечное, что вызвало возмущение жителей карельского Приладожья. Дело в том, что многие из них пользуются этим поездом, чтобы попасть на работу в соседнюю Ленинградскую область.

Как рассказал "Столице на Онего" житель поселка Тиурула Лахденпохского района Александр Талья, из-за "Ласточки" график движения пригородного поезда, который местное население называет "подкидыш", оказался сдвинут почти на час позже, и людям придется пересесть на автобусы. Это чревато падением пассажиропотока и возможной отменой поезда как нерентабельного.

"О тех, кто намерен попасть в центральную районную больницу Сортавалы, обслуживающей теперь уже три района – Лахденпохский, Сортавальский и Питкярантский, вообще речи нет. Если им заранее не удастся записаться на прием по телефону, а в Приладожье есть поселки, где сотовая связь практически "на нуле", то без номерка к врачу больным ничего не светит. 25 ноября сам был свидетелем огромнейшей живой очереди в регистратуру на запись к специалистам на декабрь. А "подкидыш" с 18 декабря теперь будет приходить из Кузнечного в Сортавалу только в полдень. Вот и встает вопрос: так ли оправданы изменения в расписании движения пригородного поезда? По тем, кто работает в Ленобласти, это явный удар – в угоду "денежному" туристическому маршруту", – считает Александр Талья. По его мнению, правительство Карелии, продвигая этот маршрут, подумало о туристах из Санкт-Петербурга, но забыло об интересах местного населения.

Как сообщил житель поселка Тиурула, он уже направил обращение в прокуратуру Карелии с просьбой провести проверку законности изменения расписания движения поезда Сортавала-Кузнечное, которое ущемляет права граждан. Талья потребовал от органов прокуратуры сохранить прежний график пригородного поезда.