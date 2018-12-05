Зараженную горчаком ползучим партию сухофруктов завезли в Карелию

Специалисты управления Россельхознадзора по Карелии обнаружили 100 кг сухофруктов, которые заражены горчаком ползучим.

По данным ведомства, один из бизнесменов направил в управление заявление об обнаружении признаков заражения партии сухофруктов семенами сорных растений, имеющих сходные признаки с карантинным объектом.

"От партии сухофруктов общим объемом 100 кг происхождением Таджикистан были отобраны образцы для проведения лабораторного исследования. В результате проведенной лабораторной экспертизы подтверждено наличие семян карантинного сорного растения - горчак ползучий", - отметили в ведомстве.

Собственником зараженной продукции принято сжечь сухофрукты.