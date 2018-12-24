Зараженные цветы сожгли в Петрозаводске

В Карелии сожгли зараженные западным цветочным трипсом хризантемы, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Одна из торговых сетей Петрозаводска сообщила об обнаружении признаков заражения горшечных растений карантинными объектами. По результатам проведенной экспертизы было подтверждено заражение двух партий хризантем из Нидерландов западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Продукция была запрещена для реализации в розничной сети и сожжена по решению владельца партии.