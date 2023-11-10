Зарядное устройство спровоцировало пожар в поселке Карелии

Комната загорелась в поселке Поросозеро Суоярвского района.

В соцсетях рассказали об инциденте, произошедшем 10 ноября в поселке Поросозеро Суоярвского района Карелии. Там загорелся жилой дом.

Как "Столице на Онего" рассказали в МЧС Карелии, сигнал о пожаре поступил в 12.17. Огонь охватил одну комнату в одноэтажном жилом доме. Пожарные быстро справились с пламенем, пострадавших не было.

В соцсети сообщили, что причиной пожара могла быть загоревшаяся зарядка телефона.