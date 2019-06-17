Зарплата не меняется уже давно – признались участники опроса в Петрозаводске

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" признались, что их зарплата за год никак не изменилась.

"Столица на Онего" поинтересовалась у своих читателей, как изменилась у них зарплата за последний год.

В опросе приняли участие 849 человек, большинство из которых – 378 (44%) ответили, что их заработная плата не меняется уже давно.

Чуть меньшее количество респондентов – 245 (28%) отметили, что их зарплата снизилась.

У 132 отвечающих (15%) она немного выросла.

И 93 (10%) участника опроса признались, что стали безработными, и нет теперь у них зарплаты.