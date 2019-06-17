Зарплата не меняется уже давно – признались участники опроса в Петрозаводске

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Большинство участников опроса "Столицы на Онего" признались, что их зарплата за год никак не изменилась.
"Столица на Онего" поинтересовалась у своих читателей, как изменилась у них зарплата за последний год.
В опросе приняли участие 849 человек, большинство из которых – 378 (44%) ответили, что их заработная плата не меняется уже давно.
Чуть меньшее количество респондентов – 245 (28%) отметили, что их зарплата снизилась.
У 132 отвечающих (15%) она немного выросла.
И 93 (10%) участника опроса признались, что стали безработными, и нет теперь у них зарплаты.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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