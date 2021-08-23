Зарплата, предлагаемая медикам в Карелии через сервис поиска работы, одна из самых низких в СЗФО

Работодатели, ищущие медицинский персонал с помощью онлайн-платформы hh.ru, предлагают зарплату для претендентов в Карелии ниже, чем в большинстве регионах Северо-Западного федерального округа.

Это показали результаты анализа объявлений о поиске сотрудников, размещенных работодателями в августе.

Средняя зарплата в сфере «Медицина, фармацевтика», которую готовы платить в Карелии, составила 48,9 тыс. рублей. Меньшие суммы предлагают только в Архангельской и Калининградской областях.

Самые высокие заработки обещают медикам и фармацевтам в Санкт-Петербурге — в среднем, 56,7 рублей.