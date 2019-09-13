Зарплаты, пенсии и соцвыплаты проиндексируют в 2020 году

Пенсии, детские пособия, зарплата бюджетников. Чего ждать в 2020 году.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии (РТ) по регулированию социально-трудовых отношений анонсировала индексацию различных социальных выплат в 2020 году. Она затронет страховые и социальные пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы и материнский капитал.

Зарплаты бюджетников

Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не вошли в "майские указы", проиндексируют на 3,8% с 1 октября 2020 года. Индексация не затронет педагогов, врачей, работников учреждений культуры, преподавателей вузов и научных сотрудников. Согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября текущего года зарплаты федеральных госслужащих и работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 4,3%.

Как изменятся пенсии, детские пособия, маткапитал, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".