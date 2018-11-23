Зарплаты в Карелии выросли, а реальный доход нет

Реальные располагаемые денежные доходы населения Карелии за 9 месяцев 2018 года сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еще более резкое падение произошло в сентябре (последний учтенный в докладе месяц). Реальные доходы населения Карелии за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс инфляции, уменьшились в этом месяце на 7,8%.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".