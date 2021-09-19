Зарубежные поставки товаров из Карелии в 2021 году выросли на 33%

Экспорт товаров карельских предприятий в январе–июле 2021 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

Увеличились зарубежные поставки целлюлозы, черных металлов и изделий из них, древесины, потребительских товаров, промышленного и электрооборудования, транспортных средств.

Импорт товаров в Карелию в январе–июле 2021 года вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с ростом импортных поставок потребительских товаров, промышленного и электрооборудования, товаров производственного назначения, транспортных средств, целлюлозы, черных металлов и изделий из них, рыбы и ракообразных, пояснили в министерстве.