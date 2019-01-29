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Новости. Общество
14:37, 29 Января 2019
фото: Николай Смирнов / "Республика"

Защита обжаловала арест экс-главы Прионежского района Карелии

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Адвокат направил жалобу в Верховный суд Карелии на арест бывшего главы Прионежского района республики.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в пресс-службе городского суда Петрозаводска.

"От адвоката поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде.

Напомним, 25 января суд взял под стражу до 16 марта Лучина по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и особо крупном мошенничестве. Дело связано с расселением аварийного жилья в Прионежье.

деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012–2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй" построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. Они были куплены властями для переселенцев из аварийного жилья. Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова – супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина. До этого времени ее возглавлял сам Лучин.

Во время эксплуатации жилья гражданами дома № 1 по Заречной улице были "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Карелии выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания".
Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета (госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ") составили без малого 19,5 миллиона рублей, республиканского – более 15 миллионов и местных бюджетов – около 2 миллионов рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-01-29 15:32:41
Этому персональную камеру не выделят. Будет в общей сидеть вместе с урками и педофилами
Копатыч
2019-01-29 15:23:21
Адвоката в компанию к Лучину чтобы не грустно было сидеть.
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