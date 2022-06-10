Защитившие от огня деревню Большие Горы пожарные получили медали МЧС

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил спасателей из Видлицы, которые прошлым летом первыми встали за защиту деревни Большие Горы, когда к ней приблизились лесные пожары.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Олонецкий и Пикярантский районы вручил Ивану Ананьеву и Сергею Четчуеву медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

«Иван Ананьев и Сергей Четчуев - видлицкие пожарные. Когда в прошлом году вблизи Больших Гор загорелся лес, они первыми встали на защиту деревни. Общими усилиями - спасателей, жителей, специалистов лесоохраны, арендаторов - сумели остановить огонь, не дали ему подобраться к домам», - рассказал Артур Парфенчиков.

Напомним, в июне прошлого года лесной пожар возник всего в километре от деревни Большие горы Олонецкого района. Огонь затронул 8 гектаров леса.