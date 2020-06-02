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Защитники экологии в Петрозаводске смогут без проблем сдать мусор на переработку

Новости. Общество
11:26, 03 Июня 2020
фото: © blog.realtyonegroup.com
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До пятницы продолжает работать "Экотакси", а 7 июня на рейс выйдет "Экомобиль".

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, в городе продолжается сбор вторсырья. Белый автомобиль "Газель" с надписью "Экодвор" курсирует по городу, принимая у населения макулатуру, пластиковые емкости, полипропиленовые (5-РР) стаканчики, флаконы, ведра и нефольгированные пакеты, металлические банки и предметы, стеклянные емкости, вспененный полистерол.

На этой неделе "Экотакси" сделает еще три рейса.

Среда (3 июня) – Древлянка

18.15–18.20 – ж/к "Чистый город" (у магазина "Пятерочка", бывшая точка “Сбормобиля”);
18.30–18.35 – ул. Древлянка, д. 24, к. 1 (бывшая стоянка маршруток у дома);
18.40–18.45 – ж/к Каскад, ул. А. Афанасьева, д. 6 (позади дома, на парковке);
18.50–18.55 – ул. Сыктывкарская (между домами 25 и 29);
19.00–19.10 – ул. Древлянка (между домами 1 и 7).

Четверг (4 июня) – Голиковка

18.20–18.25 – ул. Лизы Чайкиной, д. 14 к. 2 (у магазина "Бородинский");
18.30–18.35 – пр. Александра Невского, д. 73 (с торца дома);
18.40–18.45 – пр. Александра Невского, д. 46 А (рядом с магазином "Магнит");
18.55–19.00 – пр. Александра Невского, д. 37 (на парковке у дома со стороны проспекта);
19.05–19.10 – ул. Луначарского (между домами 15 и 19);
19.15–19.20 – ул. Промышленная, д. 10 (на парковке у т/ц "Континент");
19.25–19.30 – ул. Варламова, д. 64 (на грунтовой дороге, напротив магазина "Магнит").

Пятница (5 июня) – Кукковка

18.15–18.20 – ул. Белинского, д. 15 (рядом с магазином "Магнит");
18.25–18.30 – Вытегорское шоссе, д. 54 А;
18.35–18.45 – ул. Парфенова, д. 5 (у магазина "Магнит");
18.50–19.00 – ул. Фролова, д. 10 (у магазина "Пятерочка");
19.05–19.15 – ул. Сортавальская, д. 11 (рядом с отделением почтовой связи).

Волонтеры принимают вторсырье чистым (без остатков жидкостей, пищи и т.п.) и, по возможности, спрессованным. Перечень отходов, которые не будут приняты, можно найти странице организатора.

Сбор у населения вторсырья в Петрозаводске проводится до 12 июня. Волонтеры также принимают заявки на вывоз данных отходов (от 50 кг). Телефон для связи. 63–69–81.

Часть средств от проекта пойдет на благотворительность, в том числе на помощь бездомным животным.

Уже в это воскресенье, 7 июня, возобновит работу "Экомобиль".

Вторсырье будет принимать грузчик в кузове и раскладывать по большим мешкам-бигбегам. Горожан просят использовать маски при сдаче вторсырья.

В этом рейсе не будет "Металлмобиля".

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Комментарии

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кир
2020-06-03 12:42:59
А нам (белому и пушистому народу) это надо? :)
Гость
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