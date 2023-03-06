Защитники Кургана в Петрозаводске обеспокоены зарубками на деревьях (ФОТОФАКТ)

Гражданские активисты опасаются, что деревья готовят к сносу под геологические изыскания.

Защитники леса на Кургане в Петрозаводске обеспокоены зарубками, которые появились на днях на многих деревьях. Зарубки размечены цифрами, а на некоторых деревьях висит оградительная лента.

«Я предполагаю, что эти деревья отмечены на снос под геологические изыскания для строительства», — считает известная в карельской столице общественница Дарья Каликина.

Напомним, планы размещения на Кургане нового биатлонного стадиона и расширения лыжных трасс вызвали в Петрозаводске недовольство многих горожан, для которых этот лесной уголок давно стал любимым местом отдыха. Власти Карелии пообещали общественникам, что проект будет с ними согласован. Однако активисты предложили отказаться от рубок и объявить Курган особо охраняемой природной территорией.