Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске ищут активистов, готовых выйти на ночное дежурство (СРОЧНО)

Активисты и защитники парка на Ключевой собираются охранять территорию от застройщика ночью и днем.

В паблике "Хранители "Каменного бора" несколько минут назад появилось сообщение с пометкой "срочно", в котором говорилось, что 3 марта утром начнутся строительные работы.

Чтобы не допустить начала строительства, защитники объявили сбор активистов, готовых заступить на ночное дежурство.

"Необходимо большое количество активистов и прессы, - сообщается в паблик защитников парка. – Нужны дежурные. Вдруг начнут ночью".

Напомним, новый детсад на 280 мест планируют построить в районе Ключевского карьера в Петрозаводске к осени этого года. Для подготовки территории к производству строительно-монтажных работ подрядчиком было вырублено 11 тысяч кв.м леса – это более 800 деревьев.

Депутаты городского совета Петрозаводска встретились с жителями Ключевой, протестующими против вырубки деревьев на территории парка "Каменный бор", где сообщили, что договор аренды под строительство мототрассы в парке "Каменный бор" аннулирован.

Спортобъекта строить не будут, а вот детский сад, строительство которого запланировано несколько лет назад в рамках ФЦП развития республики, там появится, заверил всех глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подробнее о ситуации с вырубкой в районе карьера на Ключевой читайте здесь.