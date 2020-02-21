Жители Петрозаводска возмущены вырубкой леса в районе карьера на Ключевой

Чиновники и коммерсанты уничтожают в Петрозаводске общественный проект парка "Каменный бор".

Около шести лет назад свыше двухсот жителей Петрозаводска единогласно высказались на публичных слушаниях против передачи под коттеджи для инвалидов земельных участков в районе Ключевского карьера. К тому времени строительные компании уже начали потихоньку "подгрызать" одно из любимых мест отдыха горожан, и выступившие на слушаниях экологи обратили внимание муниципальных чиновников на недопустимость застройки зеленой зоны. В администрации карельской столицы к защитникам природы тогда прислушались, однако в феврале 2020-го городские чиновники без каких бы то ни было сомнений подписали акт обследования зеленых насаждений на лесной территории в районе Ключевского карьера, который фактически стал для нее приговором.

Документ, подписанный, в частности, начальником Управления городского хозяйства и транспорта Андреем Бекелевым, начальником Управления архитектуры и градостроительства Никитой Стрельниковым и начальником Управления благоустройства и экологии Анной Дудыриной, предусматривает вырубку в общей сложности почти 800 деревьев и кустарников. Акт утвержден заместителем главы администрации Петрозаводска Юлией Мизинковой, она же выдала и разрешение на снос зеленых насаждений.

Как следует из документа, масштабная рубка понадобилась для проведения инженерно-строительных изысканий под строительство в районе Ключевского карьера мотоспортивного комплекса "Мотоарена". А заявителем на "обследование зеленых насаждений", которое обернулось в итоге их уничтожением, выступило ООО "Специализированный застройщик "СМУ-149", которое возглавляет известный в Петрозаводске бизнесмен Анатолий Шмаеник.

Но аппетиты коммерсантов этим не ограничились. В районе Ключевского карьера в феврале была произведена еще одна масштабная рубка под строительство детского сада. Общая площадь этого лесоповала составила более 11 тысяч квадратных метров, и, как выяснилось, он также был санкционирован городскими властями.

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