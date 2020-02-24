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Глава Карелии вмешается в конфликт с парком "Каменный бор" в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 24 Февраля 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с вырубками на территории парка в районе карьера на Ключевой.

Как написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте", ему поступает много обращений от жителей, обеспокоенных судьбой парка "Каменный бор".

"Люди встревожены вырубкой зеленых насаждений на территории, которая является популярным местом отдыха. Понимаю, что отчасти причина напряженной ситуации - многочисленные слухи и домыслы, возникшие в результате отсутствия объективной информации", - считает глава республики.

По словам Парфенчикова, на участке в районе пересечения улицы Репникова и Ключевского шоссе запланировано строительство детского сада на 280 мест. Строительство этого объекта запланировано несколько лет назад в рамках ФЦП развития республики. На месте строительства установлен информационный щит со всеми данными об объекте. Новый детсад будет серьезно способствовать решению вопроса дефицита мест в дошкольных учреждениях Петрозаводска, уверен руководитель региона.

"Представители администрации Петрозаводска на прошлой неделе встречались с активистами микрорайона и пояснили, что разрешение на вырубку деревьев было дано строительной компании официально, каждое дерево было учтено, за них выплачена компенсация – порядка миллиона рублей. Эти средства будут направлены на озеленение города", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики отмечает, что наибольшую тревогу жителей Ключевой вызывает вопрос строительства мотоспортивной трассы на соседнем участке. Данный земельный участок был выделен в аренду Министерством имущественных и земельных отношений по результатам открытого аукциона в 2017 году под строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса.

"Каким образом запланированный к строительству ФОК преобразовался в мотоспортивную трассу и каковы действительные намерения застройщика - арендатора земельного участка - с этим вопросом надо тщательно разобраться. Мы видим, что жителей тревожит сложившаяся ситуация, им непонятны намерения строителей, они ждут реакции городских и республиканских властей. Об этом они рассказали на встрече с депутатами Петрозаводского городского совета, которая состоялась в минувшую пятницу. Об этом они пишут мне в социальных сетях. Повторюсь, в этом вопросе нужно тщательно разобраться", - пишет глава республики.

По словам Парфенчикова, если подтвердится информация о том, что в планах застройщика создание иного объекта, чем заявленного ими же ранее ФОКа, у властей есть все основания поставить вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

"В случае необходимости мы готовы обратиться в прокуратуру для оценки создавшейся ситуации и принятия мер, предотвращающих возможные нарушения закона", - отметил руководитель республики.

По поручению главы Карелии во вторник, 25 февраля, его заместитель Владимир Любарский, министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов и министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин примут участие в совместном совещании с представителями администрации Петрозаводска и депутатами Петросовета.

"Нам необходимо выработать взвешенное решение, учитывающее интересы жителей микрорайона, и донести до них полную и объективную информацию", - считает Парфенчиков.

Напомним, жители Петрозаводска записали видеообращение к блогеру Юрию Дудю, чтобы спасти парк "Каменный бор" от вырубки и застройки.

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Комментарии

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прихожанин
2020-02-24 20:22:15
Красавчик , сам создал проблемы для жителей Ключевой , нараздавал участков , теперь во что то вмешивается , боится скандалов .
Njkdez
2020-02-24 20:06:54
Интересно в д/с на ул.Ленинградской когда крыша чуть на детей не упала, Артур Олегович тоже вмешался? Он же там собственной персоной на открытии присутствовал? Чем там все закончилось? Мирошник купила убитый офис на Ленинградской у Белуги, вбухала кучу денег в реконструкцию, но крыша чуть не упала на детей! Но крыша выстояла! Удержалась! Не рухнула с треском и позором! Богом хранимая "крыша" сдюжила устояла. Видно после того так выгодно и перспективно строить " детские сады " в Петрозаводске. Несмотря ни на што!
Сергей
2020-02-24 20:03:46
Здесь понятно всё и всем . Парфенчикова и Мирошник , и их Ко , в отставку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Njkdez
2020-02-24 19:37:09
Новый скоро твою Мирошник с позором уволят!
кир
2020-02-24 23:11:20
Njkdez, Галину Ширшину уволили на радость разным Mike-ам. Лучше стало? Даже демократию попрали для достижения своей цели. Нет, не лучше.
новый
2020-02-24 19:31:52
Тетке побольше почтовых голубей на балкон. Заколебали подобные тетки возле мусорных контейнеров голубей кормить.
Njkdez
2020-02-24 19:23:54

drug, дружок в Петрозаводске уже есть мототрасса , не часто там видно любителей мотоциклов , участок №
10:01:0050174:13.
новый
2020-02-24 19:17:56
Артур, с какого хрена ты перед всякими заезжими навальнятами расшаркиваешься ? Буди мужиком. Два года назад отправил этих протестунов за лужу в Ботанический сад и правильно сделал. Они опять повылазили эти стоятели на мосту. Прими волевое решение, не будь размазней слабохарактерной.
тетка
2020-02-24 20:06:52
новый, Разозлился, значит, зацепило, а губернатора можешь не подначивать, у него крепкая психика в отличие от тебя, и делает он тоже все обдумав вначале, а размазня слабохарактерная - это такие, как ты, шакалы, питающиеся падалью.
тетка
2020-02-24 19:09:42
Побольше шума и почтовых голубей в Москву, иначе реакции властей не дождаться.
Njkdez
2020-02-24 19:04:11
Мирошник, Мизинкову в отставку!
Изя
2020-02-24 18:39:18
Ни о чём . Я не я и ..опа не моя . :) Перепугался общ. резонанса и начал изворачиваться , в прочем как обычно :)
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