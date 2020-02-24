Глава Карелии вмешается в конфликт с парком "Каменный бор" в Петрозаводске

Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с вырубками на территории парка в районе карьера на Ключевой.

Как написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте", ему поступает много обращений от жителей, обеспокоенных судьбой парка "Каменный бор".

"Люди встревожены вырубкой зеленых насаждений на территории, которая является популярным местом отдыха. Понимаю, что отчасти причина напряженной ситуации - многочисленные слухи и домыслы, возникшие в результате отсутствия объективной информации", - считает глава республики.

По словам Парфенчикова, на участке в районе пересечения улицы Репникова и Ключевского шоссе запланировано строительство детского сада на 280 мест. Строительство этого объекта запланировано несколько лет назад в рамках ФЦП развития республики. На месте строительства установлен информационный щит со всеми данными об объекте. Новый детсад будет серьезно способствовать решению вопроса дефицита мест в дошкольных учреждениях Петрозаводска, уверен руководитель региона.

"Представители администрации Петрозаводска на прошлой неделе встречались с активистами микрорайона и пояснили, что разрешение на вырубку деревьев было дано строительной компании официально, каждое дерево было учтено, за них выплачена компенсация – порядка миллиона рублей. Эти средства будут направлены на озеленение города", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики отмечает, что наибольшую тревогу жителей Ключевой вызывает вопрос строительства мотоспортивной трассы на соседнем участке. Данный земельный участок был выделен в аренду Министерством имущественных и земельных отношений по результатам открытого аукциона в 2017 году под строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса.

"Каким образом запланированный к строительству ФОК преобразовался в мотоспортивную трассу и каковы действительные намерения застройщика - арендатора земельного участка - с этим вопросом надо тщательно разобраться. Мы видим, что жителей тревожит сложившаяся ситуация, им непонятны намерения строителей, они ждут реакции городских и республиканских властей. Об этом они рассказали на встрече с депутатами Петрозаводского городского совета, которая состоялась в минувшую пятницу. Об этом они пишут мне в социальных сетях. Повторюсь, в этом вопросе нужно тщательно разобраться", - пишет глава республики.

По словам Парфенчикова, если подтвердится информация о том, что в планах застройщика создание иного объекта, чем заявленного ими же ранее ФОКа, у властей есть все основания поставить вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

"В случае необходимости мы готовы обратиться в прокуратуру для оценки создавшейся ситуации и принятия мер, предотвращающих возможные нарушения закона", - отметил руководитель республики.

По поручению главы Карелии во вторник, 25 февраля, его заместитель Владимир Любарский, министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов и министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин примут участие в совместном совещании с представителями администрации Петрозаводска и депутатами Петросовета.

"Нам необходимо выработать взвешенное решение, учитывающее интересы жителей микрорайона, и донести до них полную и объективную информацию", - считает Парфенчиков.

Напомним, жители Петрозаводска записали видеообращение к блогеру Юрию Дудю, чтобы спасти парк "Каменный бор" от вырубки и застройки.