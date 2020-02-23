Защитники парка в Петрозаводске обратились к Юрию Дудю за помощью (ВИДЕО)

Жители Петрозаводска записали видеообращение к блогеру Юрию Дудю, чтобы спасти парк "Каменный бор" от вырубки и застройки.

Активные петрозаводчане выступают против уничтожения деревьев в парке в районе карьера на Ключевой. 23 февраля они записали видеообращение, адресованное журналисту и блогеру Юрию Дудю. Люди хотят спасти парк от дальнейшей вырубки.

"Люди специально создают такие места. А здесь природа создала сама, здесь можно было сделать парк, зону отдыха и вписать все это в городской ландшафт… Но у кого-то поднялась рука все это вырубить", - возмущены активисты.

Горожане обратили внимание, что место, где вырубили лес и планируют построить детский сад, не подходит для размещения дошкольного учреждения из-за близости обрыва. Если ребенок проскользнем за территорию сада, он свалится на камни, уверены жители Ключевой. Кроме того, рядом с будущим детсадом пролегаем шоссе, от которого много шума.

Люди понимают, что вырубленные деревья уже не восстановить. Но они хотят сохранить то, что есть, хотят, чтобы здесь была зона отдыха.

"Я, мы, каменный бор!" - заканчивают свое видеообращение активисты.

Напомним, новый детсад на 280 мест планируют построить в районе Ключевского карьера в Петрозаводске к осени этого года. Для подготовки территории к производству строительно-монтажных работ подрядчиком было вырублено 11 тысяч кв м леса – это более 800 деревьев.

В минувшую пятницу, 21 февраля, депутаты городского совета Петрозаводска встретились с жителями Ключевой, протестующими против вырубки деревьев на территории парка "Каменный бор", где было заявлено, что власти города предложат аннулировать договор аренды под строительство мототрассы в парке "Каменный бор".

Подробнее о ситуации с вырубкой в районе карьера на Ключевой читайте здесь.