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Новый детсад на 280 мест появится в районе Ключевского карьера в Петрозаводске

Новости. Общество
17:02, 19 Февраля 2020
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На Ключевой началось строительство трехэтажного детского сада.

Новый детский сад будет расположен на пересечении Ключевского шоссе с улицей Репникова. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Карелии. Подрядчик – ООО "ТехЭксперт". Строительство дошкольного учреждения завершится к октябрю 2020 года.



Для подготовки территории к производству строительно-монтажных работ подрядчиком было вырублено 11 тысяч кв м леса – это более 800 деревьев. Компенсация за вырубленный лес составила около 1 млн рублей – эти деньги местные власти потратят на высадку новых деревьев.

По словам замглавы администрации Петрозаводска Евгения Перова, на строительство детского сада выделено 170 млн рублей в рамках реализации Федеральной целевой программы развития республики на период до 2020 года.



"Осуществляется строительство детского сада на 280 мест в рамках ФЦП. Подрядчик уже приступил к работам – здесь появится трехэтажное здание с теневыми навесами, современной пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, музыкальными залами", – отметил Евгений Перов.

Разработанный в 2012 году проект был отредактирован, и теперь республиканские власти приступили к его реализации.
Начальник управления образования комитета социального развития при городской администрации Светлана Пахомова сообщила, что на данный момент в очереди в детсады на Ключевой стоят более 700 человек.



"Как правило, это дети с 0 до 3 лет. Реальная потребность в строительстве детского сада на Ключевой сохраняется. Нам бы очень хотелось, чтобы детсады были в шаговой доступности, чтобы родители не вывозили детей в другие районы", – добавила Светлана Пахомова.

Общественники рассказали, что их очень радует новый проект, поскольку в их районе уже давно ничего не строилось.



Жительница микрорайона, мама двоих детей Анастасия сообщила, что в очереди 7102-я. Надежды на то, что она вовремя выйдет на работу, не было, пока не началось строительство нового учреждения для дошкольников.

"Я полностью удовлетворена этим проектом. Здесь рядом есть карьер, который никак не благоустроен. О безопасности сейчас вообще можно не говорить. А проект полностью обеспечит безопасность. Я живу на улице Сегежской, и меня радует, что рядом будет садик", – сказала горожанка.



Дети смогут пойти в новый садик уже осень этого года.

Некоторых неравнодушных граждан возмутил тот факт, что на месте стройки, на территории парка "Каменный бор", демонтировали памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, оборонявшему столицу Карелии от финских захватчиков в 1941 году. Металлическая стела с мемориальной плитой была установлена в середине 90-х годов на месте гибели 18-летнего юноши в районе Ключевского карьера.


© Паблик "Крылья Карелии"

Но по уверениям местных властей, обновленный памятник Яше Степанову будет установлен уже к 30 сентябрю. На данный момент мемориальная табличка с именем погибшего была отправлена в школьный музей. Молодежный поисковый клуб "Север" при средней школе №3, который несколько лет шефствует над этим памятным знаком, уже давно планировал заменить монумент.

Напомним, в Петрозаводске началось строительство сразу двух садиков на 150 мест каждый. Они будут располагаться в 100 метрах друг от друга на улицах Генерала Судакова и Энтузиастов в микрорайоне Кукковка-3 и являться одним дошкольным учреждением.

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