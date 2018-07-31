Засеянные под урожай площади в Карелии за год сократились на 2%

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Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2018 года в Карелии, по предварительным данным, составила 29,6 тыс. гектаров, что на 0,6 тыс. гектаров или на 2% меньше, чем в 2017 году.
Такие данные приведены в отчете Карелиястата "Итоги посевных работ в Республике Карелия под урожай 2018 года".
Картофелем занято 2,3 тыс. гектаров (сокращение на 8,3%), овощами открытого грунта – 0,4 тыс. гектаров (минус 10,6%), кормовыми культурами – 27 тыс. гектаров (минус 1,3%).
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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