Засеянные под урожай площади в Карелии за год сократились на 2%

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2018 года в Карелии, по предварительным данным, составила 29,6 тыс. гектаров, что на 0,6 тыс. гектаров или на 2% меньше, чем в 2017 году.

Такие данные приведены в отчете Карелиястата "Итоги посевных работ в Республике Карелия под урожай 2018 года".

Картофелем занято 2,3 тыс. гектаров (сокращение на 8,3%), овощами открытого грунта – 0,4 тыс. гектаров (минус 10,6%), кормовыми культурами – 27 тыс. гектаров (минус 1,3%).

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