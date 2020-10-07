Женщина зарезала своего собутыльника в Карелии

Олонецкий межрайонный отдел Следственного комитета РФ по Карелии расследует уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве ее знакомого.

Как сообщили в пресс-службе карельского Следкома, трагедия произошла 4 октября в поселке Матросы Пряжинского района.

По версии следствия, 46-летняя обвиняемая распивала спиртное со своим знакомым, во время застолья они поссорились и женщина ножом нанесла мужчине колото-резаные ранения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Если ее вина будет доказана, то за это преступление ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.