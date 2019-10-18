Застрелен медведь, наводивший ужас на жителей поселка Карелии

В поселке Чупа Лоухского района убили пугавшего местных жителей медведя, сообщает Минприроды Карелии.

"В Лоухском районе в поселке Чупа люди неоднократно жаловались на частые визиты бурых медведей. Минприроды Карелии сообщает: в целях регулирования численности на этой территории планировалось добыть трех хищников. Один из них добыт сегодня", - сообщается в паблике "Республика Карелия".

Актуальную проблему выхода диких животных к населенным пунктам обсудили сегодня на внеочередном заседании Комиссии по обеспечению безопасности жителей республики. По ее решению в Минприроды организован оперативный штаб для контроля за ситуацией.

МВД и Росгвардии сегодня должны оперативно реагировать на информацию о появлении диких животных в населенных пунктах и проводить патрулирование. Главам администраций районов рекомедовали провести информационную работу с жителями о правилах поведения при встрече с лесными обитателями.

"В районах республики и Костомукшском городском округе созданы оперативные группы для проверки поступающей информации. Сообщить о встрече с диким животным жители могут по единому номеру 8(921) 457-13-18", - уточнили в официальном паблике правительства.

Напомним, в поселке Чупа появились объявления с призывом к населению "не появляться без необходимости на улице в ночное время, а в случае необходимости – не ходить по одному". Как рассказали "Столице на Онего" местные жители, уже несколько дней приполярный поселок испытывает настоящее нашествие голодных медведей. Их видели и на центральной улице, и у причала, и в районе железнодорожной станции, где находится пасека.