Застройщики в Карелии получат господдержку для возведения жилых домов с встроенными гаражами

Правительство Карелии намерено с помощью налоговых преференций стимулировать застройщиков возводить жилые дома с встроенными гаражами и машино-местами.

Это следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в налоговое законодательство, который правительство внесло в парламент.

Согласно проекту закона, планируется разрешить застройщикам временно не платить налог на встроенные гаражи и машино-места, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Почему правительство готово пойти на сокращение поступлений в бюджет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".