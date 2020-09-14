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Застройщики в Карелии получат господдержку для возведения жилых домов с встроенными гаражами

Новости. Общество
13:04, 15 Сентября 2020
фото: Петр Ковалев/ИТАР-ТАСС/Интерпресс
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Правительство Карелии намерено с помощью налоговых преференций стимулировать застройщиков возводить жилые дома с встроенными гаражами и машино-местами.

Это следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в налоговое законодательство, который правительство внесло в парламент.

Согласно проекту закона, планируется разрешить застройщикам временно не платить налог на встроенные гаражи и машино-места, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Почему правительство готово пойти на сокращение поступлений в бюджет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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