Затраты бизнеса на маркировку товаров в 2021 году в Карелии предлагают компенсировать из бюджета

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова обратилась к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой компенсировать бизнесу затраты на маркировку товаров в 2021 году.

Такие компенсации выплачиваются предпринимателям для возмещения расходов за 2020 год, а бизнес-омбудсмен считает необходимым распространить эту меру поддержки на 2021 год.

Гнетова мотивировала свою просьбу тем, что правительство России перенесло сроки обязательной маркировки многих видов товаров с 2020 на 2021 год, поэтому основные затраты на маркировку малый и средний бизнес будет нести в текущем году. Раннее бизнес-омбудсмен представила расчеты, какая сумма потребуется для маркировки товаров на примере легкой промышленности. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".