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Затраты бизнеса на маркировку товаров в 2021 году в Карелии предлагают компенсировать из бюджета

Новости. Экономика
14:29, 16 Февраля 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова обратилась к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой компенсировать бизнесу затраты на маркировку товаров в 2021 году.

Такие компенсации выплачиваются предпринимателям для возмещения расходов за 2020 год, а бизнес-омбудсмен считает необходимым распространить эту меру поддержки на 2021 год.

Гнетова мотивировала свою просьбу тем, что правительство России перенесло сроки обязательной маркировки многих видов товаров с 2020 на 2021 год, поэтому основные затраты на маркировку малый и средний бизнес будет нести в текущем году.

Раннее бизнес-омбудсмен представила расчеты, какая сумма потребуется для маркировки товаров на примере легкой промышленности.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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