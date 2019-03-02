Затраты чиновников Карелии на визиты в другие регионы следует урезать, уверен политолог

Политолог Олег Реут считает, что затраты на поездки карельских чиновников на мероприятия в другие регионы и страны должны быть "разумно минимальными".

Расходная часть поездки участника мероприятия формируется из статей на оплату регистрационного взноса, перелётов Петрозаводск – Москва, Москва – Сочи и обратно (в случае РИФ, который традиционно проходит на берегу Чёрного моря), трансферов из аэропортов, проживания в гостинице или найма жилого помещения, суточных, транспортного сопровождения и представительских расходов.

Регистрационный взнос – довольно существенная сумма. Для планируемого инвестфорума по развитию Арктики (он состоится в Санкт-Петербурге в начале апреля) пакет "Премиум" стоит 156 000 рублей, "Стандарт" – 90 000 руб. В обоих случаях оплативший получает одну единственную вещь – бейдж участника форума. Разница заключается лишь в том, что по пакету "Премиум" предполагается возможность присутствия в зале пленарных заседаний во время выступления российского президента или премьера.

Согласитесь, что когда в подобном форуме участие принимает делегация из 10-15 человек, то только затраты на регистрацию превышают 1,5 миллиона рублей.

Это не было бы проблемой, если бы оплата не производилась за счёт средств бюджета Карелии, то есть налогоплательщиков.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".